Uusi kuvernööri nimettiin Kurskissa viikkoja jatkuneiden protestien jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti 5. joulukuuta päätöksen, jonka mukaan Kurskin alueen kuvernööri Alexei Smirnov erosi "omasta tahdostaan".

Käytännössä Smirnov on Kremlin syntipukki sille, että Ukraina teki nopeasti edenneen yllätyshyökkäyksen Kurskin alueelle elokuussa, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Smirnovin tilalle nimettiin väliaikaiseksi kuvernööriksi duuman jäsen Alexander Kninshtein. Julkisessa tapaamisessa Putin korosti Kninshteinille kriisinhallinnan tärkeyttä Kurskin alueella.

Uusi kuvernööri nimettiin Kurskissa viikkoja jatkuneiden protestien jälkeen. Lukuisat venäläiset ovat joutuneet jättämään kotinsa taisteluiden vuoksi.

Useat venäläiset viranomaiset, kuten Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ja duuman puhemies Vjatsheslav Volodin, painottivat, että Putin nimesi Khinshteinin, koska ex-kuvernööri Smirnov ei saanut asutettua taisteluita paenneita, ISW kirjoittaa.

ISW uskoo Putinin todennäköisesti korvanneen Smirnovin vaikuttaakseen olevansa tosissaan Kurskin alueen asukkaiden ongelmien ratkaisemisessa.

Taistelut Kurskissa jatkuvat

Venäjän vastahyökkäyksen Kurskissa ovat ajaneet ukrainalaisjoukot pienemmälle alueelle, mutta Ukrainalla on yhä hallussaan useita asutuskeskuksia ja esimerkiksi Sudzhan kaupunki.

Peskov väitti perjantaina, että Kurskin asia "lähenee ratkaisuaan", jonka jälkeen tilanne "palaa normaaliksi". Tiedossa ei ole, että Venäjä olisi aloittanut alueella uusia merkittäviä vastahyökkäyksiä.

Venäjän uskotaan pyrkivän valloittamaan Kurskin alue kokonaisuudessaan takaisin ennen kuin Donald Trump aloittaa Yhdysvaltojen presidenttinä 20. tammikuuta.

Ukraina puolestaan näyttää kaikin keinoin pyrkivän pitämään kiinni miehittämästään alueesta, sillä se pyrkinee käyttämään sitä valttina mahdollisissa rauhanneuvotteluissa.

Trump on sanonut lopettavansa sodan Ukrainassa nopeasti valtaan päästyään. Hän on myös ainakin julkisesti suhtautunut kielteisesti Ukrainan runsaaseen tukemiseen.

Kurskin alueen rintamatilanne 6. joulukuuta. Tumman sinisellä Ukrainan miehittämä alue. Vaaleamman sinisellä on merkitty alue, joka oli ukrainlaisjoukkojen hallussa 1. syyskuuta. Kartta: Black Bird Group.

Ukrainan Kurskin hyökkäyksen järkevyys on kyseenalaistettu lännessä.

Ukrainalaisjoukkojen hallussa pitämällä alueella ei ole käytännössä juuri sotilaallista merkitystä, minkä lisäksi maan johto on lähettänyt alueelle huomattavan määrän maan taistelukykyisimpiä yksiköitä.

Hyökkäyksen tavoitteena uskotaan aluksi olleen pakottaa Itä-Ukrainassa taistelleita venäläisjoukkoja siirtymään Kurskiin.

Tämä ei ole onnistunut ainakaan siinä määrin, että Venäjän hyökkäys Donetskin alueella olisi hidastunut. Päinvastoin, Venäjä valtasi marraskuussa enemmän Ukrainan alueita kuin kertaakaan sitten sodan alun.