Saatallinen temppeli tukee "ääri- ja terroristiliikkeitä", väittää Venäjä.

Venäjän syyttäjänvirasto on lisännyt The Satanic Temple (TST) ei-toivottujen organisaatioidensa listalle. The Satanic Templen suora suomennos olisi Saatanallinen tai Satanistinen temppeli.

Yhdysvalloissa perustettu The Satanic Temple toimii useissa maissa, mukaan lukien Suomessa.

Venäläisviranomaisten päätöksestä kertoo Venäjän valtion uutistoimisto Tass.

– The Satanic Temple tukee aktiivisesti ääri- ja terroristiliikkeitä sekä antaa kielteisiä lausuntoja sotilaallisesta erikoisoperaatiosta ja kehottaa Venäjän perustuslaillisen järjestyksen kumoamiseen, Venäjän syyttäjänvirasto perustelee.

– TST:n verkkosivusto tarjoaa myös tietoa varainkeruusta Ukrainan asevoimille, syyttäjä jatkaa Tassin mukaan.

Venäjä käyttää yhä useissa yhteyksissä Ukrainassa käymästään hyökkäyssodasta termiä "sotilaallinen erikoisoperaatio", vaikka myös maan ylin poliittinen johto on aika ajoin todennut maan olevan sodassa.

The Satanic Templen verkkosivuilla on tietoa, miten Ukrainassa asuvia järjestön jäseniä voi auttaa.

Kreml on lisännyt lukuisia sotaa kritisoivia tai rauhaa puolustavia järjestöjä ei-toivottujen organisaatioiden listalle helmikuun 2022 jälkeen. Yksi näistä on Suomen venäjänkielisten demokraattinen yhteisö -järjestö.

The Satanic Templen Suomen osaston verkkosivuilla sanotaan, että järjestön tarkoituksena on "rohkaista hyväntahtoisuutta ja empatiaa, sekä hylätä tyrannimainen, perusteeton auktoriteetti".

Yhdysvalloissa järjestö on "äänekäs yhteiskunnallinen toimija", kirjoittaa Helsingin Sanomat. Se puolustaa yksilönvapautta ja uskonnollista yhdenvertaisuutta sekä lakitoimin että tempauksilla.

Vaikka järjestön nimi viittaa kristinuskoon, ei järjestö omien sanojensa mukaan "usko minkäänlaisiin jumalolentoihin", vaan harjoittaa "ateismista satanismia".

Vuonna 2013 perustettu The Satanic Temple sekoitetaan järjestön mukaan harmillisesti usein 1960-luvulla toimintansa aloittaneeseen Saatanan kirkkoon.