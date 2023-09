Putin ja Kim nauttivat avaruuskeskuksessa herkkuaterian – aikooko Venäjä salaa tukea Pohjois-Korean ohjusohjelmaa?

Vostotshny on Venäjän uusin avaruuskeskus, ja sitä Putin mieluusti esitteli Kimille ja hänen mukanaan saapuneelle vahvalle sotilasdelegaatiolle.

– Venäjä on avaruus- ja ohjusvalta, siellä on Pohjois-Korean tarvitsemaa teknologiaa ja tietotaitoa, muistuttaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio . Venäjä myös sanoi olevansa valmis auttamaan Pohjois-Koreaa avaruusohjelmassaan.

Putin pohti sotilaallis-teknistä yhteistyötä

Yhdysvaltain mukaan Pohjois-Koreassa olisi käynyt asiantuntijoita avaruus- ja ohjusohjelman takia. Todisteita ei ole, ja jos jotain tapahtuu, se on erittäin salamyhkäistä, Kallio toteaa.

Vaikka Kiina on ollut Pohjois-Korean tärkein kumppani Neuvostoliiton romahdettua, ja mailla on eräänlainen YYA-sopimus, Kiina ei halua Kimin ydinaseohjelman paisuvan.

Kiina vastustaa Pohjois-Korean ydinaseohjelmaa

– Kiinan intressissä ei ole, että Pohjois-Korean ohjusohjelma etenee, ja että sen ydinasekyky kasvaa. Siinä mielessä tämä vierailu on nyt Putinilta ja Kimiltä keskisormen näyttö sekä länsimaita että Kiinaa kohtaan, Kallio sanoo.

– Pohjois-Korea on ilmoittanut, että sillä on rakenteilla mannertenvälisiä ohjuksia ampumaan kykeneviä sukellusveneitä. Pohjois-Korealla ei ole kykyä asentaa niihin ydinkärkiä. Jos venäjä tarjoaisi tällaista osaamista, kyseessä olisi varsin laajakantoinen asia, Kallio sanoo.

Putin tarvitsee Pohjois-Korean ammusvarastoja

Vastaus on seitsenkirjaiminen: Ukraina.

Vastoin fantasiaansa Putin ei saanut nielaistua maata presidentti Volodymyr Zelenskyin hallintoineen, vaan on nyt kaivautunut asevoimillaan puolustusasemiin Dneprjoen itäpuolella. Länsi tukee ukrainaa yhä voimakkaimmin asein, venäläissotilaiden moraali ja aseistus jättää toivomisen varaa.

– Tämän vierailun suurin syy, miksi Putin vaivautui matkustamaan Venäjän Kaukoitään. Venäjä toivoo ja todennäköisesti saa Pohjois-Korealta apua. Pohjois-Korealla on suuri määrä (ammuksia) - Neuvostoliiton avustuksella alun perin Pohjois-Korean asevoimat on rakennettu - ja siksikin sillä on suuri määrä tykistöammuksia ja raketteja, jotka sopivat Venäjän käyttöön, Kallio toteaa.