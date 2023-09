Lindberg: Räjähdykset Putinin Mustanmeren laivaston kotipesässä "äärimmäisen kiusallisia" Venäjälle

Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan Krimillä. Tuoreimpien ukrainalaistietojen mukaan se on tuhonnut alueella sijainneen Venäjän miljardin euron ilmapuolustusjärjestelmän.

– Tällä he saavat Venäjän pakotettua kauemmaksi läntiseltä Mustaltamereltä lähemmäs omaa aluettaan.

Aluetta on Lindbergin mukaan kuitenkin vaikea sotimalla voittaa.

– Krimin niemimaa on niin valtava alue, että ei sitä muutamilla iskuilla vallata. Venäjälle on äärimmäisen kiusallista, että Ukraina onnistuu Venäjälle tärkeään laivastotukikohtaan Sevastopoliin toistuvasti iskemään.

Pohjois-Korea voinee tarjota vain perinteisiä aseita

– Venäjän intressissä on varmasti saada ammuksia Pohjois-Korealta, joka on varastoinut neuvostoaseiden ammuksia todennäköisesti valtavia määriä. Ja tykistön ammukset ehkä vielä kaliibereiltaan ovat niitä, joita Venäjällä on vielä suuria määriä, Lindberg toteaa.