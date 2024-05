Helena Petäistön kolumni: Putin alistui kerjäläisen rooliin

Yhdysvaltain entinen presidentti Ronald Reagan käytti aikoinaan Neuvostoliitosta kohuttua nimitystä "the evil empire", pahan valtakunta. Venäjän ja Kiinan diktaattorien loppuviikon tapaaminen pani ajattelemaan "pahan akselia", niin irvokkailta ja uskomattomilta lausunnot kuulostivat.

Ei paljon puuttunut, että olisi luullut kyseessä olevan rauhankonferenssin, kun vahanukelta vaikuttava pieni mies ja roteva pandakarhu suolsivat suustaan tukeaan tasa-arvolle ja oikeudenmukaisuudelle maailmassa, liitolle rauhan ja vakauden edistämiseksi, hyökkäämättömyyden periaatteelle ja poliittiselle ratkaisulle Ukrainan sodassa. Kyllä on maailma päälaellaan, kun planeetan julmimmat diktaattorit julistavat kiivaasti vastustamiaan aatteita vakavalla naamalla.

Varjoteatterin kulisseissa kuhisee

Kauhistuttaa ajatella, miten paljon ihmishenkiä ja aluetta Ukraina heinäkuuhun mennessä menettää sekä se, kaatuuko Harkova. Venäjän johdolle ei sillä ole väliä, että sen omia miehiä kaatuu tuhat viikossa, kun viimeisimmän viikon aikana se on onnistunut valloittamaan melkein 300 neliökilometriä Ukrainassa.

Tämän kaiken mahdollistaa juuri Kiinan aktiivinen tuki kulisseissa. Aivan kuin ikivanha kiinalainen taidemuoto, varjoteatteri, olisi taas herännyt henkiin Pekingissä. Nyt näytelmän molemmat päähenkilöt puhuttelevat taas toisiaan tovereina. Kiina ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, ja Kiinan ansiosta Venäjä on kestänyt rankimmatkin länsimaiden sille kohdistamat pakotteet.

Kiinan kukkarosta tukea sotakassaan

Kun Eurooppa lopetti kaasu- ja öljyostot Venäjältä, otti Kiina nopeasti Venäjän suurimman energia-asiakkaan paikan. Kiinan ostojen arvo on tuplaantunut parissa vuodessa. Nyt 90 prosenttia Venäjän käymästä ulkomaankaupasta on jenikauppaa, kun asemaansa hyväksi käyttävä jättinaapuri saa energiaa pilkkahintaan. Viime vuonna Venäjän sotakassaan kilahti Kiinasta 240 miljardin dollarin edestä naapurin valuuttaa. Tiettävästi jenejä löytyy Venäjän keskuspankista 80 miljardin dollarin arvosta.

Kiinasta on myös tullut Venäjän perusteollisuuden suurin tukija. Esimerkiksi huipputavoiteltu raaka-aine, kupari, kiertää kaikki sanktiot, kun se muunnetaan ensin romukupariksi. Aina Krimin valloituksesta lähtien Venäjä on saanut muun muassa ohjusten ja droonien varaosia Kiinasta. Näin Venäjä kykenee kiertämään pakotteita, ja Kiina, joka varustautuu sotilaallisesti valtaamaan Taiwanin, saa samalla sitä varten arvokasta kokemusta Ukrainan kustannuksella.

Putin, ole varovainen ydinaseen kanssa

Mutta toisaalta Kiinan keisarilla on puolestaan nyt vara esittää rajansa Venäjän tsaarille, joka on täysin riippuvainen Pekingin tahdosta. Jinping kehottikin Putinia varovaisuuteen ydinaseen kanssa: "Kiina pelkää sotilaallista seikkailua, joka kylvää epävakautta," hän muotoili. Kiina ei suin surminkaan halua joutua Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi, ja siksi se siis varoo antamasta suoraa sotilaallista tukea Venäjälle. Varovaisuutta osoittaa myös se seikka, että tiettävästi kiinalaispankkeja on sulkenut venäläisten tilejä aivan viime viikkoina.