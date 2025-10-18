Irtisanottujen joukossa oli maan asevoimien korkea-arvoisin johtaja presidentti Xin jälkeen.

Kiinan kommunistipuolue on toteuttanut laajan puhdistuksen asevoimien ylimmässä johtoportaassa erottamalla yhdeksän korkea-arvoista kenraalia. Miehiä epäillään vakavista talousrikoksista, puolue kertoi. Kiinan toimista uutisoivat perjantaina muun muassa BBC ja Wall Street Journal.

Erotetuista korkea-arvoisin on kenraali He Weidong, joka toimi keskussotilaskomission varapuheenjohtajana. BBC:n mukaan hän oli Kiinan asevoimien korkea-arvoisin johtaja komission puheenjohtajan, presidentti Xi Jinpingin jälkeen.

Suurin osa erotetuista oli kolmen tähden kenraaleja, jotka kuuluivat myös puolueen keskuskomiteaan. Heidät myös erotettiin asevoimista.

Puolueen lausunnossa irtisanomisia kuvaillaan korruption vastaisena toimena. Väitetyn korruption torjuntaa pidetään kuitenkin yleisesti verukkeena, jonka varjolla presidentti Xi on usein hankkiutunut eroon itselleen epämieluisista johtajista puolueen sisällä. Xin valtakaudella Kiina on siirtynyt yhä enemmän yhden miehen itsevaltiuteen, jollaista maassa ei ole nähty sitten puhemies Mao Zedongin päivien.

Kiinan asevoimat palvelee suoraan maan kommunistipuoluetta eikä niinkään valtiota, kuten useimpien muiden maiden asevoimat. Kiinan asevoimat eli Kansan vapautusarmeija perustettiin alun perin jo ennen kansantasavaltaa kommunistipuolueen aseellisena siipenä maan sisällissodassa.