Peking on saanut tarpeekseen Trumpin uhkailuista.

Kiina syyttää Yhdysvaltoja kaksoisstandardeista maan presidentin Donald Trumpin ilmoitettua Aasian talousjätille asetettavasta uudesta 100 prosentin tullimaksusta.

Kiinan kauppaministeriön edustaja sanoi sunnuntaina verkossa julkaistussa lausunnossa, että Yhdysvaltain lausunto on tyypillinen esimerkki kaksoisstandardeista.

Trump ilmoitti uudesta Kiinalle asetettavasta tullimaksusta sen jälkeen, kun Kiina oli asettanut vientirajoituksia harvinaisille maametalleille.

Trump kuvaili rajoituksia "poikkeuksellisen aggressiivisiksi" ja uhkasi myös perua myöhemmin tässä kuussa tapahtuvaksi suunnitellun tapaamisen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa.

Uuden tullimaksun on Trumpin mukaan tarkoitus tulla voimaan 1. marraskuuta.

Sunnuntaina Kiina syytti Yhdysvaltoja siitä, että se on kiristänyt Kiinaan kohdistuvia taloudellisia toimia syyskuusta lähtien.

– Nämä toimet ovat vakavasti vahingoittaneet Kiinan etuja ja heikentäneet osapuolten välisten talous- ja kauppaneuvottelujen ilmapiiriä, kauppaministeriö sanoi.

– Korkeilla tulleilla uhkaaminen joka käänteessä ei ole oikea tapa toimia Kiinan kanssa.