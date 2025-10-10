Trumpin kommentit saivat osakemarkkinat selvään laskuun.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Kiinaa massiivisilla tullimaksujen korotuksilla.

Lisäksi Trump ilmoitti, ettei näe enää tarpeelliseksi tavata Kiinan presidentti Xi Jinpingiä aiemmin suunnitellun mukaisesti.

Trumpin ja Xin oli määrä tavata kolmen viikon päästä Etelä-Koreassa.

Trump syytti Truth Social -päivityksessään Pekingiä vihamielisistä kauppatoimista ja arvosteli maata harvinaisten maametallien vientirajoituksista.

Kiina ilmoitti aiemmin tänään asettavansa erityisiä satamamaksuja yhdysvaltalaisille laivoille.

Kiinan näkökulmasta nämä temput ovat yritys ottaa aloite neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa, arvioi Kiina-asiantuntija Jonathan Czin sanoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Czin ei usko, että Kiina on huolissaan Yhdysvaltojen mahdollisesta vastauksesta.

Aiempien nokittelujen perusteella Kiina on Czinin mukaan tehnyt päätelmän, että Kiina kestää kauppasotaa Yhdysvaltoja paremmin.

Arvio on samankaltainen, jonka Stimson Centerin Kiina-ohjelman johtaja Yun Sun esitti yhdysvaltalaisessa Foreign Affairs -lehdessä elokuussa.

– Myrsky tuli ja meni. Se jätti kiinalaisille poliitikoille tunteen, ettei heillä on kauppasuhteissa paljon enemmän voimaa ja vipuvartta Yhdysvaltoihin nähden kuin aiemmin kuviteltiin, Yun Sun kirjoitti.

Alkuvuoden aikana Yhdysvallat määräsi rajuja tuontitulleja kiinalaisille tuotteille. Monet asiantuntijat arvelivat tuolloin, että Kiina pelasi vaarallista peliä määräämällä vastatulleja.

Tyypillinen analyysi oli, että Kiinan kävisi kauppasodassa Yhdysvaltoja huonommin.

– Mutta kun vastatullit oli asetettu, yllättyi Kiina siitä, että Yhdysvallat oli halukas lieventämään kauppajännitteitä, Yun Sun totesi elokuussa.

Toisaalta hän arvioi, että Kiina on joka tapauksessa halukas järjestämään tapaamisen Trumpin ja Xin välillä syksyn aikana, jotta maiden välisiä välejä saataisiin parannettua.

Trumpin tuoreimmat kommentit saivat osakemarkkinat selvään laskuun. Suomen aikaa puoli kahdeksan jälkeen esimerkiksi teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi oli reilun kahden prosentin laskussa.