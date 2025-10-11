Paraati järjestettiin maata hallitsevan työväenpuolueen 80-vuotisjuhlan kunniaksi.
Pohjois-Korea esitteli uusia ohjuksiaan suuressa sotilasparaatissa lauantaina.
Maan valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan paraatissa oli esillä maan edistyneimpiä aseita, kuten uusi mannertenvälinen ballistinen ohjus, jota valtionmedia kuvaili maan tehokkaimmaksi ydinasejärjestelmäksi.
Paraatissa esiteltiin myös muita ohjuksia sekä esimerkiksi droonien laukaisemiseen tarkoitettuja ajoneuvoja.
Paraati järjestettiin maata hallitsevan työväenpuolueen 80-vuotisjuhlan kunniaksi.
Juhlallisuuksiin osallistui monia ulkomaisia merkkivieraita, kuten Kiinan pääministeri Li Qiang ja Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, entinen presidentti Dmitri Medvedev. KCNA:n julkaisemissa kuvissa he istuivat Pohjois-Korean itsevaltaisen johtajan Kim Jong-unin seurassa.
Kim Jong-un (keskellä), Kiinan pääministeri Li Qiang (vas.), Vietnamin kommunistipuolueen pääsihteeri To Lam (toinen oik.) ja turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev (oik.) sotilasparaatissa.AFP / Lehtikuva
Kim viittasi paraatissa pitämässään puheessa Pohjois-Korean sotilaisiin, jotka taistelevat Venäjän joukoissa sen Ukrainassa käymässä hyökkäyssodassa.
– Vallankumouksellisten asevoimiemme osoittama sankarillinen taistelutahto ja niiden saavuttamat voitot ulkomaisilla taistelukentillä kansainvälisen oikeuden puolesta – – osoittivat ideologisen ja hengellisen täydellisyyden, Kim julisti.
Pohjois-Korea on tiettävästi ainoana ulkovaltana lähettänyt sotilaitaan Venäjän tueksi. Läntisten tiedustelulähteiden mukaan Pohjois-Korea on tukenut Venäjää omilla joukoillaan viime vuoden syksystä lähtien. Pohjois-Korea itse myönsi asian ensi kertaa huhtikuussa.
Etelä-Korean tiedustelun mukaan Venäjän sodassa Ukrainaa vastaan on kuollut noin 2 000 pohjoiskorealaista sotilasta.
Kim kertoi heinäkuussa antavansa täyden tuen Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. Syyskuussa Kim sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Kiinassa, missä he olivat seuraamassa Kiinan sotilasparaatia. Johtajien rinnalla oli myös Kiinan presidentti Xi Jinping.