Perussuomalaisten mieli muuttui: Hallitus tukee EU:n päästövähennysehdotusta

Vielä heinäkuussa perussuomalaiset ei ollut valmis hyväksymään komission ehdotusta.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus tukee EU-komission ehdotusta asettaa EU:lle 90 prosentin nettopäästövähennystavoite vuodelle 2040. Valtioneuvosto päätti asiasta tänään yleisistunnossaan.

EU-komissio on esittänyt, että EU-maat vähentäisivät päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä suhteessa vuoden 1990 tasoon.

Hallitus tukee komission ehdotusta edellyttäen, että komission jatkotyötä ohjaavina periaatteina huomioidaan riittävällä tavalla maankäyttösektorin epävarmuudet, teknologianeutraalius, kustannustehokkuus ja teknologiset nielut.

Hallitus pitää jatkotyössä välttämättömänä painottaa myös riittävien vaikutusarviointien merkitystä kansalaisten ostovoiman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Hallitus pitää välttämättömänä, että kaikki EU:n jäsenvaltiot tekevät osansa edettäessä kohti EU:n vuoteen 2050 asetettua hiilineutraaliustavoitetta. Vuoden 2040 päästövähennystavoite on välietappi matkalla kohti vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitetta.

Hallituksen EU-ministerivaliokunta puolsi komission ehdottamaa päästövähennystavoitetta jo kokouksessaan viime viikolla.

Perussuomalaiset kriittisinä

Hallituspuolue perussuomalaiset on suhtautunut kriittisesti EU-komission esittämään päästövähennystavoitteeseen. Puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja sanoi heinäkuussa Ylelle, ettei puolue tue komission esitystä vuoden 2040 päästövähennystavoitteeksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi keskiviikkona Iltalehdelle, että perussuomalaiset onnistui saamaan muutoksia hallituksen kantaan.

– Jos katsoo sitä alkuperäistä, mikä tuotiin neuvottelupöytiin, ja lopullista esitystä, mikä on kuitattu, niin siinä on vahva perussuomalaisten kädenjälki, Ranne sanoi.

Hän ei kuitenkaan avannut ratkaisun yksityiskohtia.

Ranne on hallituksessa perussuomalaisten ilmastoasioista neuvotteleva ministeri. STT ei torstaina tavoittanut Rannetta kommentoimaan päästövähennystavoitetta eduskunnassa.