Ulkoministeri Valtonen: Venäjä on uhka itselleen eikä Suomen vihollinen

– Venäjän suurin uhka on Venäjä ja sen idea itse. Ne ovat kuihtumassa pois, Valtonen sanoi.

Valtonen kuvaa, että Venäjä näkee esteitä omalle toiminnalleen eri ilmansuunnissa, ja suurin este on kansojen vapaus päättää asioistaan.

Venäjälle käymässä kuin Neuvostoliitolle

Yhteiskunta romahtaa, mutta juuri nyt tilanne on synkkä.

– Neuvostoliitto hajosi, kun sen talous ja samalla tulevaisuus sulivat alta. Sama on käymässä Venäjälle, vaikka toistaiseksi todistamme aivan muuta. Sotateollisuus pyörii täysillä, rupla on pitänyt pintansa ja maassa on täystyöllisyys, Valtonen painottaa.