Purra: Maahanmuuttoon liittyvät asiat ovat hallitusneuvotteluissa "hyvin vaiheessa"

Julkisesti on keskusteltu eritoten kehitysyhteistyörahojen kohtalosta. Niistä ei ole syntynyt yhteisymmärrystä, Purra sanoo. Perussuomalaiset ovat voimakkaasti ajaneet niiden leikkaamista, kun taas RKP vaikuttaisi hallitusneuvotteluissa mukana olevista puolueista vastustavan asiaa tiukimmin.

Purra: Hoitajamitoitus "on pöydällä"

– Asia on pöydällä, Purra toteaa lyhyesti.

Sotessa kustannusten nousun hillitseminen on joka tapauksessa "välttämätöntä", Purra katsoo.

Essayah: Nyt sujuu paremmin kuin 2011

– Kyse on valtavan isosta kokonaisuudesta. Ryhmässä riittää työtä, hän jatkaa.

Hallitusneuvotteluita on käyty nyt käyty kaksi ja puoli viikkoa. Essayah ei lähde arvioimaan, missä vaiheessa hallitusneuvottelut prosentuaalisesti nyt ovat.

– Itselläni on kokemus vuoden 2011 hallitusneuvotteluista. Siihen verrattuna tämä on edennyt jouhevammin ja ehkä puheenjohtajapöydästä katsoen organisoituminen näkyy tässä. Niille on osattu palastella oikeat tehtävät.