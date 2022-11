Tässä on Puotilan murhasta vangittu mies – peitti kasvonsa oikeudenkäynnissä

Harmaaseen huppariin pukeutunut mies peitti kasvonsa, kun hänet kuljetettiin saliin vangitsemisoikeudenkäyntiä varten.

Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Syytteen noston määräpäivä on maaliskuun loppupuolella.

Ampumatapaus sattui Helsingin Puotilassa lähellä venesatamaa. Keskellä päivää sattuneessa ampumatapauksessa uhrin keskivartaloon osui kaksi käsiaseella ammuttua laukausta ja tämä kuoli tapahtumapaikalle tuuperruttuaan ensin ajoradan tuntumaan.

Tunnustanut poliisille ampumisen

Puotilan henkirikoksesta epäilty viisikymppinen mies on tunnustanut ampumisen poliisille. Hän on kertonut tapahtumien taustoista poliisikuulusteluissa. Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi on saanut nyt käsityksen motiivista.

Vuonna 1988 syntynyt mies ammuttiin Helsingin Puotilassa keskiviikkona. Mies sai kaksi osumaa käsiaseen luodeista.

Teosta epäilty, vuonna 1968 syntynyt mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta pian ampumavälikohtauksen jälkeen. Poliisi tutkii asiaa murhana, sillä tekoon uskotaan liittyvän suunnitelmallisuutta.

Poliisin käsityksen mukaan asiassa on ollut kyse epäillyn ja uhrin välisestä kahdenkeskisestä asiasta. Poliisin käsityksen mukaan miehet sopivat tapaamisen Puotilaan ennalta.

Uhrilla ja epäillyllä rikostaustaa

Molemmilla tapaukseen liittyvillä miehillä on rikostaustaa. Murhasta epäillyllä viisikymppisellä miehellä on vähäistä rikostaustaa, ja hänet on viime vuosien aikana tuomittu kahdesta erillisestä pahoinpitelystä sakkoihin ja ehdolliseen vankeuteen.

Hän on pääkaupunkiseudulla toiminut yrittäjä, joka tunnetaan hyvin kehonrakennuspiireissä. Mies on myös saanut lajissa huomattavaa menestystä.

Henkirikoksen uhrilla puolestaan on vakavampaa rikostaustaa, ja hän sai joitain vuosia sitten useamman vuoden vankeusrangaistuksen velanperintäjutussa. Hänet on aikaisemmin tunnettu alamaailman velanperijänä ja hänellä on MTV Uutisten tietojen mukaan jengikytköksiä.

Juttua päivitetty kello 14.00: Mies vangittiin murhastsa epäiltynä.