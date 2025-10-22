Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska valmistelevat miehittämättömien ilma-alusten eli droonien yhteishankintoja. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessaan.
Hankintoja koskeva järjestelyasiakirja allekirjoitettiin Helsingissä tänään.
Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että Pohjoismaiden yhteistyö droonihankinnoissa on perusteltua, koska alan teknologia kehittyy ja päivitystarpeet ovat jatkuvia.
Lisäksi kasvavat yhteiset hankintamäärät mahdollistavat Häkkäsen mukaan alan teollisuuden ylösajon ja vähentävät maiden kansallisia hankintakustannuksia.