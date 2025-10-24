Kaksi sai sakot Dragsvikin hukkumisturmasta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi kaksi sakkorangaistukseen Dragsvikin hukkumisturmasta, käräjäoikeus tiedottaa.

Kyseessä oli Uudenmaan prikaatissa lokakuussa vuonna 2023 järjestetty sotilasharjoitus, joka tunnettiin nimellä barettimarssi.

Harjoitusta johti kapteeniluutnantti. Hänen katsottiin sivuuttaneen varomääräyksen, jota olisi pitänyt noudattaa. Tuloksena yksi varusmies loukkaantui vaikeasti ja kahdeksan muuta joutui vakavaan vaaraan.

Oikeus katsoi, että onnettomuus ja vaaratilanne olisi mitä todennäköisemmin vältetty, jos varomääräystä olisi noudatettu. Kapteeniluutnantti tuomittiin 30 päivän ehdolliseen vankeuteen palvelusrikoksesta, törkeästä vammantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta.

Käräjäoikeus tuomitsi myös tapahtuma-aikaan kersanttina toimineen henkilöön tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta, vammantuottamuksesta ja vaaranaiheuttamisesta. Kersantti oli toiminut veneenkuljettajana ja sen harjoitusosion johtajana, jossa onnettomuus tapahtui.

– Käräjäoikeus katsoi kersantin täytyneen ymmärtää, että hän oli ilman hyväksyttävää syytä asettanut varusmiehet vakavalle vaaralle alttiiksi, kun hän oli komentanut varusmiehet poistumaan veneestä veteen, joka hänen tieten oli liian syvä.

Kersanttina toiminut mies sai 70 päiväsakon rangaistuksen, joka hänen tuloillaan tarkoittaa 1120 euron seuraamusta.

Juttua korjattu 24.10.2025 kello 13.23: Käräjäoikeus tiedotti virheellisesti että tuomittu kapteeniluutnantti olisi saanut sakot, vaikka hän sai ehdollisen vankeusrangaistuksen.