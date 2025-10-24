Juuri nyt Avaa

Nyt pohditaan sitä, ostaako maa suunnitellusti 88 amerikkalaisen Lockheed Martinin valmistamaa F-35A-hävittäjää, vai siirtyykö se sekalaiseen kalustoon, johon voisi kuulua myös ruotsalaisia Saab Gripen E -hävittäjiä, kertoo ilmailualan tiedotus- ja mediasivusto AeroTime .

Syynä olivat Yhdysvaltojen kanssa kiristyneet kauppa- ja diplomaattisuhteet.

Kanada on lykännyt AeroTime -sivuston mukaan päätöstään hankkia F-35-hävittäjiä Yhdysvalloilta ja miettii, olisiko ruotsalainen Gripen parempi vaihtoehto.

15 vuoden vatkaus

Vuoden 2015 vaaleissa liberaalijohtaja Justin Trudeau lupasi perua hankinnan ja syytti konservatiiveja kilpailutuksen puuttumisesta ja tarpeettoman kalliista hinnasta.

Päästyään valtaan Trudeau käynnisti vaihtoehtojen etsinnän. Mukana olivat aluksi muun muassa yhdysvaltalainen Boeing (F/A-18 Super Hornet), ranskalainen Dassault Aviation (Rafale) ja eurooppalainen Airbus (Eurofighter Typhoon).

Dassault vetäytyi kisasta vuonna 2018 vedoten yhteentoimivuus- ja turvallisuushuoliin Kanadan Five Eyes -tiedusteluliittouman jäsenyyden takia. Liittoumaan kuuluvat Kanadan lisäksi USA, Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti.