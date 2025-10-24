Kanada on lykännyt AeroTime-sivuston mukaan päätöstään hankkia F-35-hävittäjiä Yhdysvalloilta ja miettii, olisiko ruotsalainen Gripen parempi vaihtoehto.
Kanadan hävittäjäohjelma viivästyy jälleen.
Kanada julkisti vuoden 2023 alussa 19 miljardin Kanadan dollarin, eli noin 11,6 miljardin euron, F-35-hävittäjäsopimuksen, mutta pääministeri Mark Carneyn hallitus ilmoitti maaliskuussa tarkastelevansa hävittäjähankintaa uudelleen.
Syynä olivat Yhdysvaltojen kanssa kiristyneet kauppa- ja diplomaattisuhteet.
Nyt pohditaan sitä, ostaako maa suunnitellusti 88 amerikkalaisen Lockheed Martinin valmistamaa F-35A-hävittäjää, vai siirtyykö se sekalaiseen kalustoon, johon voisi kuulua myös ruotsalaisia Saab Gripen E -hävittäjiä, kertoo ilmailualan tiedotus- ja mediasivusto AeroTime.