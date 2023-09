Tuhansia tappavia kuulia kylvävä kotimainen tappajadrone on suomalaisupseerin mukaan "mielenkiintoinen uutuus"

Asejärjestelmän toimintaperiaate on, että drone lentää kohteen yläpuolelle ja räjäyttää räjähdepanoksen. Yhdessä panoksessa on tiedotteen mukaan 3 000 leviävää sirpaletta. Panos painaa 3,6 kiloa.

Jos panos räjäytetään esimerkiksi 20 metrin korkeudella, leviävät kuulat ympyrän muotoiselle alueelle. Vaikutusalueen halkaisija on 50 metriä, jolloin kuulat leviävät noin 2 000 neliömetrin kokoiselle alueelle. Koska kuulia on panosta kohden 3 000, osuu jokaiselle neliömetrille esimerkkitapauksessa 1–2 kuulaa.

– Teho on merkittävästi parempi verrattuna kranaatinheittimien luomaan sirpalevaikutukseen, väittää Instan puolustusliiketoiminnan myynti- ja asiakkuusjohtaja Tuure Lehtoranta tiedotteessa.

On toki huomioitava, että esimerkiksi Suomen käyttämän 120 KRH 92 -kranaatinheittimen kantama on yli seitsemän kilometriä, kun Insta Steel Eagle -dronen täytyy päästä suoraan kohteen yläpuolelle.

Insta Steel Eagle -dronen räjähdepanoksen ympyrämäinen vaikutusalue on halkaisijaltaan 50 metriä, jos panos räjäytetään 20 metrin korkeudessa.

Insta Steel Eagle -dronen räjähdepanoksen ympyrämäinen vaikutusalue on halkaisijaltaan 50 metriä, jos panos räjäytetään 20 metrin korkeudessa.

ABC: Ukraina on saamassa himoittuja ATACMS-ohjuksia – tämän takia ase on sotilaallisesti merkittävä

Järjestelmän toimintasäde on noin kuusi kilometriä. Maavoimien esikunnassa työskentelevän everstiluutnantti Mika Mäenpään mukaan kyse on "mielenkiintoisesta uutuudesta”.

Instan mukaan drone on suunnattu sekä kotimaisille että kansainvälisille markinoille. Puolustusvoimien hankinnoista vastaava Logistiikkalaitos kertoi tiistaina Helsingin Sanomille, että Puolustusvoimat on yleisellä tasolla kiinnostunut lennokeista, mutta markkinoilla on monia kilpailevia järjestelmiä, eikä päätöksiä hankinnoista ole vielä tehty.