Puolustusministeri Häkkänen penää lisäresursseja Nato-velvoitteiden täyttämiseen

– Suomen on jäsenenä täytettävä joukko tehtäviä Naton rakenteissa, hän totesi.

Uudella jäsenmaalla on kuuden vuoden siirtymäaika tehtävien täyttämiseen.

Ei merkkejä sodan päättymisestä Ukrainassa

– Ukrainan sota on osoittanut sen, että lännen ja Venäjän turvallisuuskäsitys on sovittamattomassa ristiriidassa. Näyttää siltä, että edessämme on pidempi jännitteinen ajanjakso Venäjän ja lännen välillä, Kivinen sanoi.