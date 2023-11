Häkkänen: Naton valmiusjoukkoihin reserviläisiä Suomesta, asevelvollisuuslakia uudistettava

– Valmiusjoukkojen palvelussuhteen ehdot on selkiytettävä. Lähtökohtaisesti, ainakin alkuvaiheessa, reserviläisten osallistuminen valmiusjoukkoihin perustuu vapaaehtoisuuteen. On selvää, että ilmoittauduttuaan valmiuteen ei vapaaehtoinen reserviläinen voi jättäytyä pois joukkonsa harjoituksista tai operaatioista. Tätä varten asevelvollisuuslakia on todennäköisesti uudistettava ja varmistettava valmiussitoumuksen juridinen velvoittavuus, Häkkänen sanoi puheessaan.