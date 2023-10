USA:n kalustoa voidaan pian tuoda Suomeen salamavauhtia entiseen verrattuna – näin tutkija arvioi sopimusta puolustusyhteistyöstä

Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen tärkein anti Suomelle on tieto siitä, että kriisitilanteissa apua on saatavilla. Näin arvioi Suomen ulkopolitiikkaan, Pohjois-Euroopan turvallisuuteen ja Natoon perehtynyt Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki .

Suomen ulkoministeriö kertoi tiistaina, että DCA-sopimusluonnos on syntynyt ja etenee poliittiseen prosessiin. Sopimuksen sisällöstä on sovittu lopullisesti vasta, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus tulee julkiseksi tuossa yhteydessä.

Mahdollistaa sotilasmateriaalin säilyttämisen Suomessa

"Tämä ei ole päätepiste"

– On tietenkin vaikeaa arvioida tarkkaa määrää, koska neuvottelut ovat salaisia. Kuulostaa, että alueita olisi useampia, esimerkiksi kolmesta ylöspäin. Se riippuu varmasti siitä, miten Puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä on arvioitu Suomen puolustuksen tarpeita. On tärkeää huomata, ettei tämä ole päätepiste. Esimerkiksi norjalaiset ajattelevat, että jatkossa on mahdollista neuvotella alueiden laajentamisesta Yhdysvaltojen kanssa.