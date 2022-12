Viestikoekeskus-jutussa yllätyskäänne: Helsingin Sanomien ex-päätoimittajaa Kaius Niemeä kuultu uudestaan rikoksesta epäiltynä – kumotaanko syyttämättäjättämispäätös?

Helsingin Sanomien entistä vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä on kuultu uudelleen rikoksesta epäiltynä lehden Viestikoekeskus-uutisointia koskevassa asiassa, kertoo puolustusasianajaja Kai Kotiranta. Hänen tietojensa mukaansa esitutkinta alkoi kolmisen viikkoa sitten.

– Syyttäjät ovat päättäneet kuulla Helsingin Sanomien entistä vastaavaa päätoimittajaa Niemeä rikoksesta epäiltynä, ja asiassa on suoritettu esitutkintaa ja tämän perusteella syyttäjä arvioi, tulisiko häntä vastaan nostaa syyte vai ei, Kotiranta sanoi oikeudenkäynnin tauolla.

– Tilanne on hyvin erikoinen.

– Niemi on luonnollisesti kiistänyt mahdolliset häntä koskevat rikosepäilyt.

Syyttämättäjättämispäätöksen kumoamista harkitaan

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoo STT:lle harkitsevansa Niemen syyttämättäjättämispäätöksen kumoamista. Niemeä on kuultu uudestaan turvallisuussalaisuuden paljastamisesta epäiltynä viime kuun lopulla.

Kolmelle lehden toimittajalle vaaditaan ehdollista vankeutta

Kaikki kiistävät syytteen. He vetoavat siihen, että he eivät ole työskennelleet sellaisissa asemissa, joissa olisi voinut päättää minkään artikkelin julkaisusta. Puolustuksen mukaan päätöksen artikkelin julkaisemisesta on tehnyt toimituksen johto, eivät syytetyt.