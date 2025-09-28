Jalkapallon Englannin Valioliigan kohahduttavat tuomaripäätökset saivat jatkoa Aston Villan ja Fulhamin välisessä ottelussa sunnuntaina. Aston Villa voitti pelin vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen 3-1. Isoon huomioon nousi kuitenkin ottelun erotuomari Andy Madley.

Fulham oli mennyt jo ensi minuuteilla 1-0-vierasjohtoon Raul Jimenezin osumalla. Jimenez joutui kuitenkin jättämään kentän reilun kymmenen minuutin pelin jälkeen. Kun ottelua oli takana reilut parikymmentä minuuttia, nähtiin ensimmäinen kohahduttava tilanne.

Nuorukainen Josh King oli nokikkain Villa-vahti Emi Martinezin kanssa ja meni kumoon. Tilanteesta ei kuitenkaan tuomittu rangaistuspotkua, vaan King sai varoituksen sukeltamisesta.

– Emme tarvitse ketään opettamaan Josh Kingiä. Tiedämme, kuinka opettaa pelaajaa. Hän on upea lupaus ja ei sellainen pelaaja, joka pitäisi huijaamisesta. Tämä oli hetki, jossa VAR olisi voinut antaa jotain hänelle, mutta näin ei tapahtunut. Voit kuvitella, miltä hänestä tuntuu, Fulham-luotsi Marco Silva sanoi ottelun jälkeen.

– Tuomari antoi nopeasti keltaisen kortin. Katsoin tilanteen ja se on selvä. Martinez taklaa häntä. Kukaan ei voi sanoa minulle toista. Jos maalivahti taklaa kenttäpelaajaa boksissa, niin 99 prosentissa tapauksista se on pilkku. Se yksi prosentti oli tänään. Tuomarit voivat soittaa, laittaa viestiä, mitä he haluavat, mutta se oli selvä pilkku, Silva totesi.

Ex-huipputuomari Mark Clattenburg kertoi TBR Footballille, että hän oli samaa mieltä Madleyn kanssa Kingille annetusta varoituksesta. Kingin tilanteen nähtiin illan kohahduttavin päätös, kun Villan Matty Cash peitti kädellään laukauksen, joka olisi mennyt maaliin. Clattenburgin mukaan tässä tapauksessa Madley teki virheen.

– Tuosta olisi annettu pilkku kaikkialla muualla maailmassa. Ainoastaan Valioliigassa tuomarit eivät anna pilkkua, kun pelaaja peittää kädellään maalia kohti menevän laukauksen. Matty Cash kääntyy poispäin, mutta pysäyttää laukauksen kädellään, joka on kaukana kehosta. Se on mielestäni rangaistuspotku, Clattenburg kertoi.

– Cash ei tehnyt sitä tarkoituksella, mutta hän teki kehostaan suuremman. Yhtenä viikkona on pilkku ja toisena ei ole, Silva totesi.

Sosiaalisessa mediassa tuli runsaasti kovaa kritiikkiä tuomariston toiminnasta. Valioliigan ottelukeskuksen mukaan rangaistuspotkua ei tuomittu Cashin käsivirheestä, koska se oli sallitussa peliasennossa.

Fulham olisi voinut mennä 2-0-johtoon, mikäli jommastakummasta tilanteesta olisi tuomittu rangaistuspotku. Ollie Watkinsin, John McGinnin ja Emi Buendian maalit toivat kuitenkin Aston Villalle 3-1-voiton.

Katso tilanne tästä linkistä.