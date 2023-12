Everton-luotsi raivona kohutuomiosta City-ottelussa – ex-tuomari: "Pitää muuttaa"

– Voimme väitellä rangaistupotkusta koko päivän. Managerit ovat sanoneet, että tämä on farssi, mutta niin se menee, Dyche kiehui.

– Asento on täysin normaali. Hän ei nosta kättään torjuakseen palloa, vaan yrittää blokata laukauksen. Miten siitä tuomittiin rangaistuspotku on minun maailmassani täysin omituista, mutta minä olen ehkä eri planeetalta.

– Tänään avustava erotuomari antoi tuomion ja hän on yli 15 metrin päässä. En tiedä enää, kuka tuomitsee ja mitä. Kuka tietää. Managerit väittelevät asioista. Jonkun pitäisi ymmärtää, että tuo ei voi olla rankkari, koska hän vain yrittää blokata palloa, Dyche jatkaa viitaten tilanteeseen.

– Kukaan ei väitä, että päätös on väärä, vaan että se, miten sääntö on kirjoitettu, on väärä. Siksi sitä pitää muuttaa, Clattenburg totesi.