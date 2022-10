Puolueen ote taloudesta on kasvanut Kiinassa – tätä se tarkoittaa suomalaisyrityksille: "Voi olla hyvinkin äkkipikaista ja arvaamatonta"

Nordean pääekonomistin Tuuli Koivun mukaan aikaisemmin Kiinassa annettiin markkinavoimien kasvattaa osuuttaan ja vaikutustaan, mutta talouspolitiikan suunta on sittemmin kääntynyt.

– Viimeisten kymmenen vuoden, ja varsinkin viimeisten viiden vuoden aikana Kiina on muuttanut aika paljon talouspolitiikan suuntaa.

– Lisätään sääntelyä ja kontrollia. Se voi olla hyvinkin äkkipikaista ja arvaamatonta ja sitä kautta on heikennetty investointiympäristön ennakoitavuutta taloudessa, pääekonomisti summaa.

– Uskon, että sääntelyn taustalla on aito halu ratkaista Kiinan ongelmia, mutta tapa ratkoa ongelmia on hitusen haastava, kun aina vain lisätään sääntelyä ja se on ennalta-arvaamatonta.