Asiantuntija Kiinan presidentti Xin puheesta: Kiinnostavaa, mitä jätettiin sanomatta – "Tyypillistä jargonia"

Taiwanin pakkoliittäminen kuultu puheissa monta kertaa aikaisemmin

– Tämä on kaikki sellaista, mikä on kuultu puheissa monta kertaa aikaisemmin. Kiina on sanonut, että Taiwan tullaan yhdistämään tavalla tai toisella, Mattlin kertoo.

"Kiinnostavampaa oli, mitä jätettiin sanomatta"

Ainoa asia, joka Mattlinin mukaan Xin puheessa pisti silmään aiempiin verrattuna, oli niin sanotun kansainvälisen ympäristön kuvaus. Kiina on pitkään nähnyt ympäristön itselleen rauhanomaisena ja vakaana, mikä on sallinut valtion keskittyä omaan yhteiskuntaansa ja talouteensa.

– Aika monta puoluekokousta putkeen on menty sillä, että on viitattu "strategisen tilaisuuden aikakauteen". Hyvin pitkään puheissa on ollut ihan vakiototeamus, että ympäristö on Kiinalle suotuisa, Mattlin sanoo.