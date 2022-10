Huipputärkeä kokous alkaa Kiinassa sunnuntaina – mitä uutisia talousmaailma odottaa?

Koronalinjan muutos voi jäädä haaveeksi

– Henkilöstön rekrytointi näiden koronavuosien aikana on ollut aika haastavaa, koska se on pääosin pitänyt tehdä verkon yli. Samaan aikaan suomalaisten ja muiden länsimaisten työntekijöiden määrä Kiinassa on vähentynyt, kun ihmiset on palanneet kotiin, Helosuo toteaa.