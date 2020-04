Puolitoistavuotias Inna ei luultavimmin selviäisi koronatartunnasta: Äidiltä painava pyyntö kanssaihmisille – "Tässä on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin vain jokaisesta itsestään"

Kati Laamasen puolitoistavuotiaalla tyttärellä on harvinainen sairaus. Tarkemmin ottaen sairaus on Goldenharin syndrooma, jolla tarkoitetaan kasvojen luiden synnynnäistä kehityshäiriötä.

Laamanen on tyttärensä omaishoitaja, ja hänen miehensä on sairauseläkkeellä.

– Innan intervallijaksot on myös toistaiseksi peruttu. Omaishoidon vapaita ei siis enää ole. Silloin olen pitänyt vapaita ja levännyt. Mutta Innan on parasta olla tässä tilanteessa kotona.

Riskiryhmään kuuluville tilanne on hengenvaarallinen

Välttämättömät menot on perheessä mietitty hyvin tarkkaan. Perheestä vain yksi käy asioilla, ja hygieniaan on kiinnitetty myös erityistä huomiota.

– Riskiryhmissä oleville tämä on hengenvaarallinen tilanne. Tässä on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin vain jokaisesta itsestään. Kyse on muiden ihmisten hyvinvoinnista, ja on itsekästä ajatella muuta.