Puoli miljoonaa suomalaista juo riskirajoilla – etätöihin palaaminen hellekesän tissuttelun jälkeen näkyy ongelmien syvenemisenä

Niemelä on kartoittanut Turun seudulla koronavirusepidemian vaikutuksia hoitoon hakeutumiseen päihdeongelmien takia.

– Alustavasti näyttäisi siltä, että korona-aika on vähentänyt hoitoon hakeutumisia. Itse uskon, että näihin haittoihin koronaa isompi merkitys on hellekesällä, Niemelä sanoo.

Hänen mukaansa hellekesä lisää ihmisten tissuttelua. Jos kesän jälkeen koittaa etätyöarki, ei tavallinen työpaikan sosiaalinen kontrolli suitsi juomista normaaliin tapaan. Tämä tilanne on esillä useilla, sillä esimerkiksi Suomen Yrittäjien heinäkuun alussa Kantarilla teettämän kyselyn mukaan lähes puolet työelämässä olevista on tehnyt etätöitä ja valtaosa haluaa jatkaa niiden tekemistä ainakin osan viikosta.

– Oma näppituntumani on, että helteisen koronakesän jälkeen etätöihin meno aiheuttaa normaalia suuremman riskin ongelmajuomisen jatkumiselle, Niemelä sanoo.

Häkkinen allekirjoittaa Niemelän ajatukset, sillä päihdehoidossa on huomattu jo aiemmin, että sosiaalisen kontrollin puute lisää ongelmajuomisen riskiä.

– Sosiaalisen kontrollin puutetta aiheuttavat esimerkiksi etätyö tai eläkkeelle jääminen. Lomilta töihin palaaminen on muutenkin monille vaikea tilanne lomajuomisen takia. Uskon, että tämä on useilla työpaikoilla syksyllä edessä, Häkkinen sanoo.

Alkoholinkäyttö näyttää polarisoituvan

– Jos juominen on ollut riskirajoilla tai lievän riippuvuuden asteella, etätöiden lisääntyminen voi pahentaa ongelmaa. Etätöissä ei esimerkiksi tarvitse aamulla ajaa autoa tai kammata tukkaa.

A-klinikalle hakeudutaan, kun juominen on karannut käsistä eikä ihminen pärjää ilman apua. Niinpä ongelmien lisääntyminen näkyy siellä viiveellä.

– Etätöiden vaikutus on näkynyt meillä jo viime kesästä lähtien. Jos aiemmin on juominen ollut jossain määrin hallinnassa, niin nyt on pystynyt kotona juomaan ja pitämään sen paremmin salassa. Koko totuus paljastuu vasta myöhemmin. Uskon, että seuraukset näkyvät, kun yritetään palata normaaliin, Häkkinen sanoo.