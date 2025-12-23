NBA-koripalloliigan suomalaistähti Lauri Markkanen on nyt yhtä NBA-ennätystä köyhempi. Tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa Markkanen menetti ennätyksen liigan nopeimpana sadan kolmen pisteen korin miehenä.
Markkanen pääsi sataan onnistuneeseen kolmoseen 41 ottelussa tulokaskaudellaan 2017–18. Ennätys kesti niin Keegan Murrayn kuin Luka Doncicinkin ahdistelut, sillä he ylsivät sataan 42 ottelussa.
Nyt ennätystilaston kärjessä komeilee kuitenkin nimi Kon Knueppel. Muun muassa ESPN kertoo, että Charlotte Hornetsia edustava tulokas Knueppel tarvitsi sataan kolmoseen vain 29 ottelua. Merkkipaalun hän tavoitti ottelussa Cleveland Cavaliersia vastaan.