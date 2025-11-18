Puolan pääministerin mukaan Varsovan kaakkoispuolella rautatiellä tapahtuneen räjähdyksen takana oli kaksi Venäjälle työskennellyttä ukrainalaista.
Puolassa epäillään kahta Venäjän lukuun työskennellyttä ukrainalaista rautateihin kohdistuneesta sabotaasista. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoi puheessaan parlamentille, että kaksikon uskotaan työskennelleen Venäjän hyväksi jo pitkään.
Noin sadan kilometrin päässä Varsovasta rautatiellä tapahtunut räjähdys vahingoitti rataosuutta, joka on erittäin tärkeä avun toimittamisessa Ukrainalle. Vauriot huomattiin viikonloppuna.
Sabotaasilla oli tarkoitus suistaa juna raiteilta, mutta vauriot huomattiin ajoissa.