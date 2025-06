Krimin siltaiskua suunniteltiin kuukausia – tämä kaikki iskusta tiedetään

Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan Kertshinsalmen sillan miinoittamiseen käytettiin yli tuhat kiloa räjähteitä.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kertoi tiistaina tehneensä onnistuneen iskun Kertshinsalmen siltaan, joka on tärkeä Venäjälle. Krimin niemimaan ja Krasnodarin aluepiirin yhdistävä silta vaurioitui SBU:n mukaan miinoilla tehdyssä vedenalaisessa iskussa.

Siviiliuhreja ei tullut, SBU sanoo Telegram-viestissään ukrainalaissivusto Kyiv Independentin mukaan. SBU:n mukaan operaation suunnitteleminen kesti kuukausia ja sillan miinoittamiseen käytettiin yli tuhat kiloa räjähteitä.

Venäjä aloitti Kertshinsalmen sillan rakentamisen sen jälkeen, kun se oli miehittänyt Krimin niemimaan vuonna 2014. 19-kilometrinen silta on Euroopan pisin. Se avautui tieliikenteelle vuonna 2018 ja raideliikenteelle vuonna 2019.

Silta on ollut Venäjälle tärkeä huoltoreitti, jota se on käyttänyt muun muassa kaluston ja tarvikkeiden kuljettamiseen Ukrainassa miehittämilleen alueille. Ukrainalle silta on ollut eräänlainen Venäjän miehityksen symboli.

Venäjän valtionmedian mukaan silta oli suljettu liikenteeltä tiistaina noin neljän tunnin ajan. Tiistai-iltapäivänä liikenne vaikutti jo kulkevan sillalla normaalisti.

SBU: Tukirakenteet vaurioituivat

Kyseessä oli Ukrainan kolmas siltaa vaurioittanut isku Venäjän hyökkäyssodan aikana. Ensimmäinen isku tapahtui lokakuussa 2022, jolloin kuorma-autoon lastattu pommi räjähti sillalla ja osa sillan Krimiin päin kulkevasta puolesta romahti. Iskussa kuoli viisi ihmistä, ja sillan saaminen kokonaan takaisin käyttöön vei kuukausia.

Toinen isku tapahtui vuonna 2023, ja se tehtiin meridroonilla. Osa sillasta romahti jälleen, ja kaksi ihmistä sai surmansa.

Aiemmat iskut eivät ole onnistuneet saamaan siltaa pysyvästi pois käytöstä

Venäjä syyttää Ukrainaa siltaiskuista

Venäjä syyttää Ukrainaa viikonloppuna tapahtuneista siltojen sortumisista.

Kaksi siltaa sortui räjähdysten jäljiltä Venäjällä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Kurskin ja Brjanskin alueilla lähellä Ukrainan rajaa. Brjanskissa sortuminen suisti matkustajajunan raiteiltaan, mikä aiheutti seitsemän ihmisen kuoleman. Kurskissa tapahtunut sortuminen suisti tavarajunan raiteiltaan, ja junankuljettaja loukkaantui.

Tiistaina Venäjän valtion tutkintakomitea osoitti syyttävän sormensa Ukrainaa kohti viestipalvelu Telegramissa.

– Kiovan regiimin käskyjä toteuttaneet terroristit suunnittelivat kaiken mahdollisimman tarkasti, niin että sadat viattomat siviilit joutuisivat heidän hyökkäystensä kohteeksi, tutkintakomitea lausui.

Venäjällä on tapahtunut kymmeniä sabotaasi-iskuja sen vuonna 2022 Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan aikana.