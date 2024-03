Punainen menettänyt suosiotaan – arvaatko, mikä on suosituin auton väri Suomessa?

Näinä päivinä autojen punaisen värin suosio on jäänyt taakse ja on selvässä laskussa. Asia selviää, kun tarkastelee Traficomin tilastoja ensirekisteröidyistä autoista. Punainen oli viidenneksi suosituin uuden auton väri viime vuonna. Niiden osuus ensirekisteröinneistä oli 7,4 prosenttia. Vielä vuonna 2018 ensirekisteröidyistä autoista 11,8 prosenttia oli punaisia.

Hailakka kärkikolmikko

Tosin hienoista laskua on valkoisenkin suosiossa tapahtunut. Vuonna 2018 ensirekisteröidyistä autoista 27,8 prosenttia oli valkoisia, mutta viime vuonna 25,2 prosenttia, eli valkoisen suosio on kääntynyt hienoiseen laskuun. Harmaa on hieman lisännyt suosiotaan.