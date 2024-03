Poliisi muistuttaa: Älä toimi näin hälytysajoneuvon lähestyessä

Poliisilla on joka päivä lukuisia kiireellisiä hälytystehtäviä, joihin ajetaan hälytysajona.

Kohteeseen on tarkoitus päästä mahdollisimmat nopeasti ja turvallisesti. Poliisi muistuttaa tiedotteessa , että kaikkien olisi hyvä tietää, mitä autonkuljettajan, pyöräilijän ja kävelijän pitää tehdä, kun näkee poliisiauton välkkyvät valot.

On siis kaikkien yhteinen etu, että poliisi pääsee tehtäväpaikalle mahdollisimman pikaisesti.

Poliisi ei aja suurella nopeudella punaisia valoja päin, risteykseen tai suojatien yli ennen kuin on varmaa, että kaikki ovat havainneet hälytysajoneuvon ja väistävät sitä, kuten säännöt edellyttävät.

Poliisi vetoaa, että liikenteessä olevat pysähtyisivät hyvissä ajoin ennen risteystä, kun he havaitsevat hälytysajoneuvon tulevan.

Poliisilla on oikeus poiketa liikennesäännöistä ilman hälytyslaitteita, jos tehtävä niin edellyttää. Taktisista syistä poliisi välillä toimiikin näin. Tässä tapauksessa muille tienkäyttäjille ei synny väistämisvelvollisuutta ja poliisin on noudatettava tällöin aivan erityistä varovaisuutta.

Älä toimi näin, kun hälytysajoneuvo lähestyy

Hälytysajoneuvon perille pääsemistä voivat myös muut tienkäyttäjät jouduttaa. Mikäli näkee peileistä lähestyvän hälytysajoneuvon, niin voi laittaa auton hätävilkut päälle. Tällöin viranomainen tietää, että hänet on havaittu.

– Poliisi ohittaa sinut kyllä, kun havaitsee sopivan ohituspaikan. Bussipysäkille, jalkakäytävälle tai pientareelle voi siirtyä, mikäli sen pystyy tekemään turvallisesti. Jos takana oleva hälytysajoneuvo ei mahdu ohittamaan ja risteysalue on varmasti täysin tyhjä, voi myös punaisia päin hyvin varovasti ajaa, Kontola kertoo.

Väistä rauhallisesti

Mikäli kaistoja on useita ja ajosuunnat on erotettu keskikaiteella, niin tällöin hälytysajoneuvo ohittaa muut vasemmanpuoleista ajokaistaa käyttäen. Kun havaitset tällaisessa tilanteessa hälytysajoneuvon takanasi, siirry rauhallisesti ja vilkkua käyttäen oikeanpuoleiselle kaistalle. Tässäkin tilanteessa on tärkeää välttää äkkinäisiä liikkeitä.