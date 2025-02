Pukusuunnittelija Anna Konteki paljastaa luovuutensa lähteen: "Se on selittämätöntä"

Helsingin Teatterimuseossa on avautunut retrospektiivinäyttely Anna Kontek – Lumottu tila, joka esittelee oopperaan ja balettiin erikoistuneen lavastaja ja pukusuunnittelija Anna Kontekin yli 40 vuotta kestänyttä mittavaa uraa.

Puolalaissyntyinen Kontek sanoo ammentavansa ideoita lavasteisiin ja pukuihin mielikuvituksestaan.

– Se tarina täytyy olla olemassa, ja sitten kuuntelen teoksen musiikkia, joka avaa aistini. Tämä herättelee mielikuvitukseni, joka tuo tunteita ja kuvia. En osaa sitä sen tarkemmin selittää – se on selittämätöntä, miten nämä pukujen ja lavasteiden luonnokset syntyvät, kuvailee Kontek innostuneena luomisprosessiaan.

Kontek on suunnitellut lavastuksia ja puvustuksia yli 160 ooppera-, baletti- ja teatteriproduktioon Suomessa ja ulkomailla. Yllättäen Kontek paljastaa, että hän valmistui ensin arkkitehdiksi isänsä toiveesta.

– Meidän suvussa oli taitelijoita, joten isäni halusi, että pystyn elättämään itseni enkä ole tulevaisuudessa taloudellisesti riippuvainen aviomiehestä. Valmistuttuani lähdin toteuttamaan omaa unelmaani ja valmistuin korkeakoulusta lavastaja-pukusuunnittelijaksi.

Kontek suunnittelee esitykseen lavastuksen lisäksi pienetkin yksityiskohdat kuten kruunut ja korut.

Työ on kuljettanut Kontekia ympäri maailmaa. Esimerkiksi Joutsenlampi -baletti vei hänet Pariisiin valitsemaan pitsejä.

Innostunut Kontek kertoo, kuinka tuolloin baletinjohtaja Jorma Uotinen soitti hänelle varoittamatta kahden päivän kuluttua tapahtuvasta Pariisin matkasta.

– Hän soitti, että on sopinut pitsitehtaan edustajan kanssa tapaamisen Pariisiin eikä minulla ollut vielä yhtään luonnostakaan piirrettynä.

Kontek kuvailee, kuinka hän sitten kotiin mentyään laittoi musiikin soimaan ja otti esiin guassivärit.

– Maalasin nämä luonnokset sormin. Halusin joutsenista pehmeät ja halusin, että tutuissakin olisi höyhenien lentoa.

Palkitut Satakieli -oopperan pukuluonnokset ja puvut pyydettiin näyttelyyn Tokioon, Bilbaoon ja Torontoon. Pukuja on esillä nyt Helsingissä.

Kontek tiesi heti, että Stravinskyn Satakieli -oopperan puvustusta ei voi toteuttaa perinteisellä tavalla, sillä myös ohjaajan versio teoksesta oli erikoinen.

– Pukuluonnokset maalasin oopperaa kuunnellessani spontaanisti sormin. Niihin tuli erikoinen struktuuri ja tiesin heti, että mikään tavanomainen ei siirrä luonnoksia kankaisiin.

Kontek käytti mielikuvitustaan ja pukujen pinta syntyi liimaamalla niin sanottua taikapaperia ja kankaita yhteen. Niitä rypytettiin erilaisilla strasseilla.

– Rakensin niitä kuin veistoksia, myös hatut olivat erikoiset. Pidin myös ulkomailla työpajoja, joissa opetin puvuissa käytettyä tekniikkaa, kuvailee Kontek kullanhohtoisia pukuja.

Puvut palkittiin yhdessä maailman merkittävimmässä kilpailussa vuonna 1995 skenografian maailmannäyttelyssä Praha Quadriennalessa hopeamitalilla.

Katso yllä olevalta videolta juttu näyttelystä ja Kontekin haastattelu!

Elokuun loppuun asti avoinna olevassa näyttelyssä on esillä on noin 20 pienoismallia, 30 pukua asusteineen sekä lähes 200 pukuluonnosta. Kontek on tavattavissa museolla lauantaisin 1.3. ja 8.3. klo 14–16 ja hän ohjaa taidetyöpajan aikuisille 29.3.