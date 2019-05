Muotisuunnittelija sai unelmapestin – Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Teemu Muurimäen pukuja: "On henkilökohtainen intohimoni sekoittaa asioita"

Myös Teemu Muurimäki on innoissaan. Kokenut muotisuunnittelija on tehnyt urallaan vaikka mitä, mutta ei aikaisemmin oopperapuvustusta.

– Teemme omista lähtökodistamme tämmöisen crazyn. Sehän onkin tosi kivaa, että pääsen revittelemään. Minulla on erilaisia sävyjä ja makuja sekä epookista että nykypäivästä ja glam rockista.

– Halusin myös vähän etnistä fiilistä. Olen jonkin verran katsonut, millaista espanjalainen tyyli on ja Sevillan vaatteiden muotokieli, Muurimäki kertoo.

Taidelukio Savonlinnassa



Pukusuunnittelu on pitkä prosessi. Aloituskokous pidettiin viime kesänä, ja kun lavastus oli valmis, Muurimäki alkoi työstämään puvustusta suhteessa lavastukseen.

Olavinlinna asettaa omat haasteensa. Tosin paikka on tuttu. Muurimäki kävi Savonlinnassa aikanaan taidelukion.

– Varsinkin tässä oopperassa on paljon valeasuja tai valheasuja, kuten alkuperäisessä romaanissa nimitettiin. Figaro juonii näitä kreivi Almavivan pukuja. Mietin, miten kreivi on tunnistettava, vaikka on valeasussa, Muurimäki kertoo.