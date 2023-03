Diakoni Satu-Tuulia, 56, ompeli vuodessa yli 20 historiallista pukua: "En tee tätä bisneksenä, vaan siksi, että saan siitä mielihyvää"

Entrée Kultarannassa

– Naiset tulivat kysymään, miksi olemme pukeutuneet niin ja tykkäsivät siitä, että me jaksamme näin hupsutella. Kommentit olivat myös tyyliä "voi kun saisi joskus itsekin pukeutua noin". Jotkut sanoivat, että meidän näkemisemme oli heidän päivänsä kohokohta, Halkosaari kertoo.

Uudet puvut syksyksi

Onnistuneen alun jälkeen Halkosaaret päättivät tehdä uudet puvut syksyksi. Materiaalina niihin he käyttivät muun muassa Vallilan verhokankaita.

Seuraavaksi Pariisiin

Hattu valmistuu parilla eurolla, mekot noin 15:llä

Hattuihin Halkosaari on käyttänyt pöytätablettien lisäksi esimerkiksi vanhoja riikinkukon sulkia, jotka hän sai vuosia sitten entiseltä kesätyöpaikaltaan Särkänniemestä.

– Kirpputorilta saa vanhoja verhoja kympillä pussin; niitä voi käyttää koristeina. Ompelukonelangat ovat varmaan se kallein investointi. Kallein pukuni on maksanut 45 euroa.

"En tee tätä bisneksenä"

Halkosaari aikoo säilyttää puvut itsellään, vaikka niitä on myös kyselty ostettaviksi.

– Haave on päästä Pariisin Versaillesiin sekä Italiaan Venetsia-festivaaleille. Sitä ennen matkustetaan Roomaan keikistelemään historiallisiin paikkoihin.

Diakonin työ uuvutti

– Seurakunnan diakonian kautta voidaan avustaa esimerkiksi vähävaraisia nuoria vaikkapa harrastuksissa eri säätiöiden kautta. Moni nuori on saanut tuntuvaa apua. Lisäksi teemme sielunhoitotyötä ja käymme vuoropuhelua vaikeassa tilanteessa olevien kanssa.

Voimaannuttavat valokuvat

– Ei minusta ole auttamaan toisia ihmisiä, kun on itse ihan rikki, Halkosaari sanoo.

Voimia Halkosaari on ammentanut muun muassa ompelutöistä. Hän on ommellut historiamekkoja vuoden aikana yli 20.

– Minun ammattini on diakoni, joka on niin kuin vierellä kulkija. Myös harrastuksellani haluan antaa iloa ja hyvää mieltä ihmisille ja sitä myötä itselle. Se on kuin terapiaa.