Suomalainen Jarkko bongattiin monacolaiseen bändiin taksin takapenkiltä – ”Arki täällä on älyttömän upeaa"

Suomalainen rumpalisti Jarkko Rantala oli asunut Etelä-Ranskassa jo jonkin aikaa, kun elämän palaset loksahtivat kuin pyytämättä paikalleen.

Hän on pitkän linjan rumpali ja musiikinopettaja, mutta elämä vei Rivieralle vuonna 2018. Korona-ajaksi hän tuli puolisonsa kanssa Suomeen, mutta veri veti takaisin lämpöön.

Sattuma ja miehen ulospäinsuuntautuneisuus olivat pelissä, kun eräänä tavallisena arkipäivänä hän löysi Monacosta itselleen oman alan töitä. Hän kertoo ottaneensa taksin Carrefour-supermarketista kohti kotiaan Beausoleilissa, kun huomasi taksikuskin takapenkillä akustisen kitaran.

– Selvisi, että kuski oli monacolainen ammattioopperalaulaja. Keskustelimme musiikista matkan ajan ja paljastui, että kuskin kaveri oli jo parin vuoden ajan etsinyt Rivieran seudulta rumpalia bändiinsä.

Asiat etenivät vauhdilla, ja pian Rantala oli jo koesoittamassa bändin luona. Ihan helpolla häntä ei päästetty, vaan bändikaverit halusivat testata miehen todellisen ammattitaidon.

– He testasivat muun muassa, miten pysyn tahdissa klikin avulla.

Soitto vakuutti, ja viime vuodenvaihteesta lähtien Rantala on ollut osa Sublime Tragedie -bändiä kolmen muun jäsenen kanssa.

Kiertueelle Suomeen

Monacolaiseen rockbändiin taksin takapenkiltä bongattu suomalainen Jarkko Rantala.

Suomen-kiertueen on Rantalan mukaan tarkoitus näyttää bändille, minkälaisia keikkamatkoja he voisivat tulevaisuudessa tehdä. Syksymmällä on luvassa keikkoja Etelä-Ranskassa.

– Kukaan bändin jäsenistä ei ole koskaan ollut Suomessa. Kitaristimme – joka on oikea virtuoosi – on syntyperäinen monacolainen, sitten meillä on laulaja Skotlannista ja basisti Ranskasta, kaikki asuvat tässä Monacon nurkilla.

Bändin tyylisuuntaus on Rantalan mukaan rockia punk-vivahteella.

– Heti, kun näin bändin jäsenten soittotaidon, olin vaikuttunut. Siellä ei katsottu kengänkärkiin, vaan heistä huokui kansainvälisyys.

Suomen-kiertue alkaa elokuun 6. päivä Helsingistä, sitten bändi matkaa Rantalan kotiseudulle Jyväskylään ja lopuksi vielä Turkuun.

– He ovat innoissaan tulossa Suomeen, se on hei happiest country in the world. Näkevät, miten suomalaiset tykkäävät rockista.

"Täällä arvostetaan kulttuuria"

Bändissä soittamisen lisäksi Rantala on kehittänyt virtuaalikitarakoulun. Korona-aikana opetusta oli vähän.

– Muut kirjoittivat kirjaa, minä päätin tehdä virtuaalikurssin. Sitä myydään ihan kivasti koko ajan.

Suomeen Rantalaa ei enää saa. Hän nauttii kesäaikana Suomen luonnosta, kaipaa lenkkimakkaraa, sinappia, ystäviään ja suomalaista luontoa, mutta Rivieran paahtava kuumuus ja lempeät talvet vievät silti voiton.

– Arki Monacossa on älyttömän upeaa. Tämä on hyvin hoidettu maa, hyvää ruokaa, täällä arvostetaan kulttuuria ihan eri tavalla. On hienoa hypätä vieraaseen kulttuuriin ja tuoda suomalaisuutta Etelä-Eurooppaan.

Suomalaisuudella Rantala tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omasta sanasta pidetään kiinni.

– Täällä nämä vähän lupaavat, mutta eivät ole siinä vaiheessa lukinneet vastaustaan. Suomalaiset ajattelevat, ettei viedä kenenkään aikaa turhilla lupauksilla.

Ainakin toistaiseksi Jarkko asuu puolisonsa kanssa hieman Monacon rajojen ulkopuolella, Beausoleilissa, josta heidän parvekkeeltaan näkee koko Monacon.

– Täällä on satoja aurinkoisia päiviä. Sellaista lupausta ei Suomi voi lunastaa.