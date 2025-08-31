Puiston portaille ilmestyi limutölkkejä ja tupakkaa – näin edesmennyttä räppäriä muistettiin Kalliossa

1:10imgIhmiset ovat halunneet muistaa Ex Tuuttiz ja Tuuttimörkö -taiteilijanimillä musiikkia tehnyttä räppäriä.
Julkaistu 48 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Muusikkoa on muisteltu myös kynttilöillä Pengerpuistossa Helsingin Kalliossa.

Helsingin Sanomat kertoi perjantai-iltana 29. elokuuta, että Ex Tuuttiz ja Tuuttimörkö -taiteilijanimillä musiikkia tehnyt rap-artisti Aaro Teikari on kuollut.

Teikari kertoi Instagram-tilillään vain kaksi päivää ennen kuolemaansa, että häneltä ilmestyy syyskuussa uutta musiikkia. Kyseinen somejulkaisu jäi rap-artistin viimeiseksi.

Teikari oli syntynyt vuonna 1988 Kirkkonummella. 

Monsp Records julkaisi Tuuttimörön ensimmäisen sooloalbumin On totta tammikuussa 2013. Se nousi Suomen virallisen albumilistan sijalle kolme.

Teikari esiintyi Tuuttimörkö-nimellä vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen hän käytti taiteilijanimeä Ex Tuuttiz.

Arvostettua artistia on muisteltu kymmenillä kynttilöillä Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Pengerpuistossa. Puiston portaikkoon on tuotu myös useita limutölkkejä ja savukkeita.

Ex Tuuttiz on tehnyt Savuke + kola -nimisen kappaleen.

Katso videolta, miltä laajalti pidetyn suomiräppärin muistopaikalla näyttää.

Lue myös: 

Janne "Ema" Hurskainen on kuollut

Mastodon-yhtyeen ex-kitaristi Brent Hinds on kuollut moottoripyöräonnettomuudessa

Lisää aiheesta:

Ina Mikkola muistelee edesmennyttä Aaro Teikaria: "Lempeä, hauska, luova ja läsnä"Ex Tuuttiz -nimellä räpänneen Aaro Teikarin viimeiseksi jäänyt somejulkaisu täyttyi viesteistä: "Kiitos musiikista, joka jää elämään"Tuuttimörkönä tunnettu rap-artisti Aaro Teikari on kuollutRoman Schatzin rap-ura käynnistyi tupakkaparvekkeella – naisystävän menehtyminen aivoinfarktiin antoi uusia ajatuksia musiikkiinKauko Röyhkä, 61, myy talousahdingossa kitaroitaan: "Alkaa pian olla kusiset paikat rahan suhteen" – MTV tapasi konkarimuusikonIS: Anne "Heinäsirkka" Taskisen kuolinsyy selvisi – äiti: "Kuolema oli yllätys"
KuolleetMusiikkiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kuolleet