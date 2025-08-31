Puiston portaille ilmestyi limutölkkejä ja tupakkaa – näin edesmennyttä räppäriä muistettiin Kalliossa

Muusikkoa on muisteltu myös kynttilöillä Pengerpuistossa Helsingin Kalliossa.
Helsingin Sanomat kertoi perjantai-iltana 29. elokuuta, että Ex Tuuttiz ja Tuuttimörkö -taiteilijanimillä musiikkia tehnyt rap-artisti Aaro Teikari on kuollut.
Teikari kertoi Instagram-tilillään vain kaksi päivää ennen kuolemaansa, että häneltä ilmestyy syyskuussa uutta musiikkia. Kyseinen somejulkaisu jäi rap-artistin viimeiseksi.
Teikari oli syntynyt vuonna 1988 Kirkkonummella.
Monsp Records julkaisi Tuuttimörön ensimmäisen sooloalbumin On totta tammikuussa 2013. Se nousi Suomen virallisen albumilistan sijalle kolme.
Teikari esiintyi Tuuttimörkö-nimellä vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen hän käytti taiteilijanimeä Ex Tuuttiz.
Arvostettua artistia on muisteltu kymmenillä kynttilöillä Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Pengerpuistossa. Puiston portaikkoon on tuotu myös useita limutölkkejä ja savukkeita.
Ex Tuuttiz on tehnyt Savuke + kola -nimisen kappaleen.