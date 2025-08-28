Scandinavian Hunkseista tuttu Janne Rauhala on kuollut

Janne Rauhala kuvattuna vuonna 2003.
Julkaistu 42 minuuttia sitten

Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Janne Rauhala on kuollut.

Scandinavian Hunks -ryhmässä tanssinut Janne Rauhala on kuollut. Kuolinuutisesta kertoi ensimmäisenä Seiska.

Asian vahvistaa MTV Uutisille Rauhalan Scandinavian Hunks -kollega Esko Eerikäinen.

Hän muisteli edesmennyttä ystäväänsä Instagram-tarinapostauksessaan keskiviikkoiltana 27. elokuuta. Hän jakoi tarinaansa kuvakaappauksen lämminhenkisistä viesteistä, jotka oli saanut Rauhalalta. 

– Oon sanaton... Lepää rauhassa Janne, Eerikäinen kirjoitti kuvakaappauksen yhteydessä.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan niiden julkaisusta.

Seiskan mukaan Rauhala oli mukana Scandinavian Hunksien viimeisessä kokoonpanossa ennen ryhmän lopettamista vuonna 2022.

Rauhala julkaisi Instagram-tilillään postauksen vain muutama päivä ennen kuolemaansa. Hän jakoi tililleen otoksen tekemästään taideteoksesta.

 

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Juttua muokattu klo 11.12: Lisätty Esko Eerikäisen vahvistus kuolinuutiseen. 

