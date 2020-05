Puistojen siivekkäät sarjakakkaajat ovat täällä taas! Valkoposkihanhien auringon polttamia pökäleitä lojuu silmän kantamattomiin

Helsingin Arabianrannassa näky on hyvin tuttu. Auringon polttamia valkoisia pökäleitä lojuu pitkin nurmikkoa silmän kantamattomiin. Lähistöllä käy kova kaakatus, kun valkoposkihanhiparvi käyskentelee lammen ympärillä.

Hän suosittelee puistoon piknikille suuntaavia ottamaan haravan mukaan, jotta sopiva eväspaikka on mahdollista raivata.

– Haravoinnissa on toki se ongelma, että hanhen uloste hajoaa pieniksi palasiksi, Koskikallio myöntää.

Laki vaikeuttaa valkoposkihanhien häätämistä

Valkoposkihanhista eroon pääseminen on mahdotonta, sillä laji on rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Pakarinen muistuttaa, että oman koiran usuttaminen hanhen kimppuun on myös lainvastaista.