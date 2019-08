Kaupunkilaisten vihastus ja turistien ihastus: Valkoposkihanhien määrä kääntyi taas kasvuun pääkaupunkiseudulla – Espoo sai poikkeusluvan lintujen häätämiseen puistoista

Viime kesänä valkoposkihanhien määrä väheni, mutta nyt kanta on jälleen kasvanut. Eniten lintuja on puistoalueilla.

– Nämä perinteiset paikat: Suomenlinna, Kaivopuisto, Arabianranta ja Töölönlahti, joka on muodostunut tärkeäksi alueeksi loppukesällä. Siellä on hienot nurmikot, joille hanhet kerääntyvät, tietää Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos.

Kaupunkilaiset eivät pidä, turistit ihailevat

– Meidän mielestämme ne kuuluvat myös kaupunkikuvaan. Lintujen läsnäolo on ihan normaalia. Luonto kuuluu myös kaupunkiin, toteavat lintuja innokkaasti kuvaavat saksalaisturistit Anke ja Carsten Ziegler.

Espoossa haettiin poikkeuslupaa valkoposkihanhien häätämiseen ja nyt puistojen hanhimäärä on selvästi vähentynyt.

Espoossa häädettiin hanhia poikkeusluvalla

– Tausta on siinä, että viime vuoden keväällä alkoi tulla aika paljon asukaspalautetta, että ihmiset eivät enää uskalla liikkua puistoissa, kun oli niin paljon hanhia. Ja rupesi olemaan ikävää viettää aikaa puistoissa, kertoo Espoon kaupungin infrapalvelupäällikkö Toni Korjus.

– Kyllä se on ihan hyvin tehonnut. Alkuvuonna oli noin 1000 yksilöä täällä Silkkiniityllä ja nyt niitä taitaa olla noin 70, laskee Korjus.

Pitkät nurmikot ja siivous lieventävät ongelmia

Tutkijan mukaan Espoon menetelmä toimii, jos linnuille on olemassa vaihtoehtoisia oleskelupaikkoja.

– Se on toimiva ratkaisu, jos hanhilla on vaihtoehtoinen paikka, mihin siirtyä. Jos koirahäirintä on säännöllistä, linnut eivät tule takaisin samalle alueelle. Jos taas vaihtoehtoista paikkaa ei ole, linnut palaavat, kun koirat poistuvat, muistuttaa Mikkola-Roos.