Chuey-kakadun kyky imitoida suihkepulloa on kerännyt miljoonia ihailijoita.
Papukaijan halu auttaa siivoamisessa valloittaa netissä. Coloradossa asuva omistaja julkaisi somevideon Chuey-kakadusta, joka teeskentelee suihkepulloa. Katso video yltä!
– Chuey ajattelee olevansa hyvä avustaja teeskennellessään suihkepulloa samalla, kun siivoan, omistaja Kimberlie Hovey kirjoitti videon oheen.
"Mitä tässä nyt muka on, näen vain kaksi suihkepulloa"
Videolla Chuey ääntelee kuten suihkepullo, ja antaa myös kannatella itseään kädessä kuten pulloa.
Facebookissa Hovey kertoi, että Chuey on tullut perheeseen kodinvaihtajana. "Kusipääksi" kutsuttu lintu antaa vain perheen 15-vuotiaan tyttären käsitellä itseään.
Lue myös: Neljän kuukauden ikäinen korppi on yhtä älykäs kuin aikuinen ihmisapina
Pubity-somesivustolla Chueyn imitaatio on kerännyt jo noin 12 miljoonaa katselukertaa.
– Tuo lintu kuulostaa enemmän suihkepullolta kuin aito suihkepullo, kommenteissa kiitellään.
– Mitä tässä nyt muka on, näen vain kaksi suihkepulloa, toinen kommentoija heittää.
– Kun valehtelit ansioluettelossasi, mutta sait silti työn, kolmas vitsailee.
Lue myös: Ulla opetti lokin steppaamaan – huikea video: "Parasta, mitä olen nähnyt pitkään aikaan”
Katso myös: Kostiina-korppi alkoi eräänä päivänä matkimaan Artoa
0:48Pyhtään lintuhoitolassa asuu korppi, joka on yllättänyt hoitajat useaan kertaan. Lintutalon hoitaja Arto Hokkanen kertoo, että Kostiina saapui hoitolaan vuonna 2005.
Lähteet: Kameraone, FB/Kimberlie Hovey, IG/pubity