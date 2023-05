Puhutko puhelimessa yli 30 minuuttia viikossa? Tutkimus paljastaa terveysriskin

European Heart Journal – Digital Health -julkaisussa hiljattain esitellyn tutkimuksen mukaan jo 30 minuutin puhelimessa puhuminen kerran viikossa on yhteydessä korkeampaan verenpaineeseen. Kiinalaistutkijoiden löydökset paljastavat, että puolituntinen puhelimessa vain kerran viikossa voi johtaa 12 prosenttia suurempaan korkean verenpaineen riskiin, mikä puolestaan lisää sydänsairauksien ja aivohalvauksen riskiä. Tutkimuksesta uutisoi New York Post .

Tutkijat päättelivät, että älypuhelimen käyttö säteilee matalia tasoja radiotaajuusenergiaa, jolle altistuminen lyhyenkin aikaa on yhdistetty korkeampaan verenpaineeseen eli hypertensioon .

Kantonin yliopiston tutkijoien mukaan tulokset ovat merkittäviä, sillä suurimmalla osalla maailman yli 10-vuotiaista on älypuhelin.

– Minuuttien määrällä, jonka ihmiset käyttävät puhelimessa puhuessa, on merkitystä sydänterveyden kannalta. Mitä enemmän minuutteja, sitä suurempi riski, totesi tutkimusta johtanut professori Xianhui Qin tiedotteessa .

Mitä enemmän puhelimessa puhuu, sitä korkeammat riskit

Terveyskirjaston mukaan verenpaine on koholla, jos yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai näitä korkeampi. Jos verenpainetta on tarve alentaa, hyviä tapoja ovat suolan vähentäminen ruokavaliosta sekä liikunnan lisääminen.