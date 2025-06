Tässä viisi syytä katsoa illan puheenjohtajatentti – suora lähetys kello 20

Eduskuntapuolueiden johtajat kohtaavat tänä iltana MTV:n SuomiAreenan puheenjohtajatentissä.

MTV:n ja Porin kaupungin SuomiAreenan Raatihuoneenpuiston lavalla riittää puhuttavaa värikkään ja intensiivisen kevään jäljiltä.

Kokosimme tähän juttuun viisi syytä, miksi illan tentti kannattaa katsoa.

1. Kuka haastaa ketä?

Puolueiden kannatustilanne on kutkuttava, mikä heijastunee myös tentin asetelmiin.

Hallituskauden ollessa puolivälissä, oppositiopuolue SDP johtaa gallupeja. Tuoreessa HS:n gallupissa puolueen kannatus on 25,2 prosenttia. Toisena gallupeissa on pääministeripuolue kokoomus, viimeisimmässä HS:n mittauksessa 19,8 prosentin kannatuksella.

Kolmanneksi gallupeissa on noussut oppositiopuolue keskusta, joka on selkeästi haastajan asemassa. Puheenjohtaja Antti Kaikkonen on jo ilmoittanut puolueen tähyävän pääministeripuolueeksi.

Perussuomalaisten kannatus on lähes puolittunut hallituskauden aikana. Viimeisimmässä HS:n mittauksessa puolueen kannatus vajosi 10 prosenttiin, ja puolue jakaa nyt neljännen sijan oppositiopuolue vasemmistoliiton kanssa. Tentissä nähdään ensimmäistä kertaa perussuomalaisten tuore varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja.

Oppositiopuolueista myös vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on ilmoittanut puolueen pyrkivän seuraavaan hallitukseen.

Vihreiden kannatus on viimeisimmässä mittauksessa 8,2 prosenttia. Hallituspuolueista RKP:n ja KD:n kannatuksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vaalikauden aikana.

2. Löytyykö kotimaan talousongelmiin yhteinen sävel?

Tentissä puidaan myös Suomen talouden haasteita, jotka ulottuvat myös tuleville hallituskausille.

Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt tähän mennessä yhdeksän miljardin euron sopeutukset, ja eilen valtiovarainministeriö arvioi, että seuraavallakin hallituksella on edessään 6–10 miljardin euron sopeutukset.

Samalla Nato-maiden odotetaan kasvattavan puolustusmenojaan. Myös hidas talouskasvu on puolueiden yhteinen ongelma. Euroopan komissio arvioi Suomen talouden kasvavan tänä vuonna vain yhden prosentin ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Samalla työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen ennusteen mukaan työmarkkinoiden käänne siirtyy edelleen kauemmas tulevaisuuteen.

Tentissä selviää, löytyykö puolueilta näkemyksiä ja konkreettisia ratkaisuja Suomen talousongelmiin ja hitaaseen talouskasvuun.

3. Jakaako ulkopolitiikka puolueita?

Ulkopolitiikka on perinteisesti ollut Suomessa puolueita yhdistävä asia, mutta tuoreet käänteet maailmalla ja satsaukset puolustukseen ovat myös jakaneet puolueita viime aikoina.

Haagissa Naton huippukokouksessa käydään parhaillaan keskustelua Ukrainasta, Venäjän uhasta sekä Naton puolustuksen vahvistamisesta.

Naton huippukokouksesta odotetaan tentin alla lopullista päätöstä puolustusmenotavoitteen nostamisesta yhteensä 5 prosenttiin, josta varsinaisten puolustusmenojen osuus olisi näillä näkymin 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja muiden puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvien menojen osuus 1,5 prosenttia.

Millaisia ajatuksia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin arvaamattomuus herättää päättäjissä? Haastavatko oppositiopuolueet Suomen ulkopoliittisen linjan, jossa puolueilla on perinteisesti laaja yksimielisyys?

4. Miten Keskisarja esiintyy?

Teemu Keskisarja esiintyy tällaisessa tilaisuudessa ensimmäistä kertaa perussuomalaisten vastavalittuna varapuheenjohtajana.

Hänet valittiin varapuheenjohtajaksi muutama viikko sitten perussuomalaisten puoluekokouksessa. Puheessaan puoluekokousväelle Keskisarja esitteli sanataituruuttaan. Keskisarja vaatii puolueelta ryhdistäytymistä.

– Terästäytyminen isolla T:llä tarkoittaa nöyristelemisen loppua. Jos vertaisin esimerkiksi rasisminvastaista tiedonantoa tai ministeriöiden uudelleenkoulutusta ja anteeksipyytelyä, sitä sateenkaaripropagandaa, jos vertaisin sitä vessapaperiin, niin se vertaus loukkaa Mäntän metsäteollisuutta, josta olen kirjoittanut paksuja kirjoja. Se muuttuu. Vessapaperi menee siihen reikään, johon se on tarkoitettu. Ei sitä rullaa pidä levitellä kaiken kansan silmille, Keskisarja sanoi.

Hän kuvasi omia tavoitteitaan ja näkemyksiään värikkäästi ja lupasi "tykittää sananvapautta täysin palkein".

Illalla nähdään, millaisella otteella Keskisarja tenttiin osallistuu.

5. Uusia rooleja ja viime hetken muutoksia

Illan tentissä nähdään myös osallistujia, jotka esiintyvät Keskisarjan tavoin roolissaan ensimmäisiä kertoja.

Kristillisdemokraattien edustaja on juuri liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeriksi noussut varapuheenjohtaja Mika Poutala.

SDP:tä piti olla edustamassa puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, mutta hän matkustaakin suunniteltua aiemmin Brysseliin Euroopan demarijohtajien kokoukseen. Tänään ilmoitettiin, että Lindtmanin tilalla tentissä nähdään Nasima Razmyar.

RKP:stä osallistuu kansanedustaja Henrik Wickström, kokoomusta edustaa varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.

Keskustasta osallistuu puheenjohtaja Antti Kaikkonen, vihreistä puheenjohtaja Sofia Virta ja vasemmistoliitosta puheenjohtaja Minja Koskela sekä Liike Nyt:n puheenjohtaja Harry Harkimo.

Tentin juontavat MTV Uutisten toimittajat Juha Kaija ja Maria Nykänen.

Tentin jälkeen yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen vetää tentin antia yhteen Kymmenen uutisissa sekä verkkoanalyysissaan.

SuomiAreenan puheenjohtajatentti MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 25.6.2025 kello 20–22.

Tenttiä voi seurata myös tapahtumapaikalla Porin Raatihuoneenpuistossa.