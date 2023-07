Valtio-opin professori: Rydmanin tapaus korostaa tarvetta eduskunnan kokoontumiseen kesken kesätauon

Liian pitkä kesäloma?

Raunio peräänkuuluttaa vuoropuhelua viimeviikkoina esiin nousseista rasistisista kirjoituksista. Hänen mukaansa on demokratian kannalta ongelmallista, että kohujen myrskynsilmässä olevat ministerit vain viestivät asiasta yksisuuntaisesti sosiaalisessa mediassa tai blogikirjoituksissaan.



– Keskeisin politiikan vuoropuhelun näyttämö Suomessa on eduskunnan täysistunto. On hyvin ongelmallista, että eduskunta ei tällaisessa tilanteessa kokoonnu keskustelemaan näistä asioista. Tästä näkökulmasta kansanedustajien kesäloma on kohtuuttoman pitkä, Raunio sanoo.



Raunion mukaan kansanedustajien yli kahden kuukauden mittaista kesälomaa on tarkasteltava kriittisesti, etenkin kun eduskunnalla on myös talvella yli kuukauden mittainen istuntotauko. Kun eduskunta on politiikanteon keskeisin foorumi, asioiden eteneminen pysähtyy pitkiksi ajoiksi sekä kesällä että talvella.



– En missään tapauksessa syytä kansanedustajia minkäänlaisesta laiskuudesta. Poliitikot tekevät tutkitusti pitkiä työpäiviä. Mutta istuntotaukoja on tarkasteltava kriittisesti sekä kesän että talven osalta, Raunio sanoo.



Oppositiopuolueet pyysivät kaksi viikkoa sitten puhemies Jussi Halla-ahoa (ps.) keskeyttämään istuntotauon ja kutsumaan eduskunnan koolle käsittelemään muun muassa hallituksen luottamusta sekä toimintakykyä. Pyyntö liittyi perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) vanhoihin nettikirjoituksiin ja niiden herättämään julkiseen keskusteluun. Halla-aho ei istuntotaukoa keskeyttänyt.



Halla-ahon mukaan istuntotauon keskeyttäminen on ennakkotapausten valossa hyvin harvinainen toimenpide, jonka kynnys on korkea. Halla-aho muistutti myös, että eduskuntaa ei ole koskaan kutsuttu koolle istuntotauon aikana opposition aloitteesta.