Puhemies Jussi Halla-ahon päätös olla keskeyttämättä istuntotaukoa poiki kanteluja oikeuskanslerille

Eduskunnan puhemiehen päätös olla keskeyttämättä istuntotaukoa opposition pyynnöstä huolimatta halutaan ylimmän laillisuusvalvojan ratkaistavaksi. Asiasta on tehty kaksi kantelua eduskunnan oikeuskanslerille.

– Näkemykseni mukaan asia ei rinnastu kiireellisyydeltään ja yhteiskunnalliselta merkittävyydeltään niihin syihin, joiden vuoksi eduskunta on aiemmin kutsuttu koolle istuntotauon aikana, Halla-aho perusteli päätöstään tiedotteessa perjantaina.

Kaikkiaan 20. kesäkuuta alkaen on tehty seitsemän kantelua, jotka koskevat Jussi Halla-ahoa. Muut kantelut käsittelevät esimerkiksi Halla-ahon vanhoja blogikirjoituksia.

Hallituksen ministereistä on tehty yhteensä 22 eri kantelua 20. kesäkuuta alkaen. Kanteluita on tehty Petteri Orpon, Riikka Purran, Ville Tavion, Wille Rydmanin ja Mari Rantasen kelpoisuudesta ministeriksi. Oikeuskansleri on jo ratkaissut asiat ja todennut, ettei heidän nimittämiselleen ole ollut oikeudellista estettä.