Koko oppositio vaatii Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle

Oppositioryhmien yhteinen kirje puhemies Jussi Halla-aholle:



"Orpon hallitus ja sen toiminta on ollut poikkeuksellisen laajan arvostelun kohteena niin kotimaassa kuin kansainvälisesti hallituksen aiheuttaman rasismikeskustelun johdosta.



Tämän vuoksi esitämme, että puhemies keskeyttää istuntotauon ja kutsuu eduskunnan koolle käsittelemään pääministerin ilmoitusta, jonka aiheena on hallituksen ministereiden kannanotot ja luottamus sekä koko hallituksen toimintakyky.



Orpon hallituksen ministereiden kannanotot ovat aiheuttaneet myös poikkeuksellisen laajan kansainvälisen keskustelun, jossa Suomen vakiintunut linja ihmisten yhdenvertaisuuden kunnioittamisesta on asetettu kyseenalaiseksi ja josta keskustelusta aiheutuu Suomelle huomattavaa mainehaittaa.



On selvää, että tällä keskustelulla on myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, josta useat elinkeinoelämän edustajat ovat jo varoittaneet.



Hallituksen ohjelmaa koskeneen tiedonantokeskustelun jälkeen on tullut runsaasti uutta tietoa, jota ei ollut käytettävissä 28.6.2023, jolloin hallituksen luottamuksesta äänestettiin.



On tärkeää, että tässä tilanteessa eduskunta saa suoraan tietoa hallituksen kannanotoista sekä linjasta ja eduskunta pääse ilmaisemaan oman käsityksen näistä asioista. Siksi toivomme, että puhemies kunnioittaa parlamentarismia ja kutsuu eduskunnan pikaisesti koolle."



Kirjeen ovat allekirjoittaneet Liike Nytin Harry Harkimo, SDP:n Antti Lindtman, Keskustan Antti Kurvinen, Vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton Jussi Saramo.