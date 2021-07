PS:n Halla-aho ryöpyttää vihreiden Ohisaloa rajavalvonnasta: "Ihmisten liikkumisen estämisessä onnistuttu, mutta tautiturvallisuus epäonnistunut"

Hallitus valmistelee parhaillaan uutta koronastrategiaa syksyksi. Krista Kiuru (sd.) totesi MTV Uutisille, että strategian lähtökohtana on pitää Suomi auki ja pysäyttää virus rajoille .

Koronatartuntojen määrä on puolestaan kasvanut viime viikkoina selvästi. Tänään raportoitiin 290 uutta tartuntaa .

Tartuntojen kasvusta huolimatta Iso-Britanniassa koronakuolleisuus on rokotusten myötä laskenut pahimpien aikojen 0,8 prosentista 0,1 prosenttiin, joka on samaa luokkaa kuin influenssassa, The Economist kirjoittaa.