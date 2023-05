Psykologi selittää, miksi jääkiekko menee joillain niin tunteisiin

Yhteisöllisyys on urheilussa voimakasta

Kokemukseen lätkähuuman tunteesta voi Laurilan mukaan vaikuttaa moni asia. Yksi erittäin merkittävä tekijä on yhteisöllisyyden tunne.

Yhteisöllisyys on ihmiselle perustavanlaatuinen tarve ja entisaikoina ihminen on saanut kokea sitä eläessään heimoissa ja kyläyhteisöissä. Länsimaisessa kulttuurissa tällainen on vähentynyt ja Laurilan mukaan ihminen voikin nykyisin löytää niin sanotun oman heimonsa esimerkiksi urheilumatseista tai muista harrastuksista ja niiden ympärille rakentuneista ryhmistä.