Psykiatri, psykologi, psykoterapeutti – titteleitä on paljon, mutta mitä kukin tekee ja kuka toimintaa valvoo?

Mitä eroa on esimerkiksi psykiatrilla, psykologilla, psykoterapeutilla tai vaikkapa muilla itseään terapeutiksi kutsuvilla, ja kuka heidän toimintaansa valvoo?

Kaikilla lääkäreillä on Suomessa ainakin kohtalaiset valmiudet hoitaa mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta. Lääkärit käyvät kuusivuotisen yliopistokoulutuksen, jonka jälkeen heistä tulee lääketieteen lisensiaatteja. Koulutukseen sisältyy myös psykiatrian opintoja.

Valtaosa lääkäreistä erikoistuu valmistumisensa jälkeen johonkin lääketieteen erikoisalaan. Jos perushoitotoimet eivät riitä potilaan mielenterveysongelmien ratkomiseen tai hänellä on vakavampia mielen sairauksia, kuten psykoottisuutta, yleislääkäri ohjaa asiakkaan yleensä eteenpäin psykiatriseen konsultaatioon. Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri on erikoistunut tutkimaan, arvioimaan ja hoitamaan nimenomaan mielenterveyden häiriöitä ja sairauksia. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon lisäksi hän on suorittanut noin kuuden vuoden lisäkoulutuksen psykiatriasta. Koulutustaustaa on siis yhteensä vähintään 12 vuotta.